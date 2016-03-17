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Rize'de iki okula kayyum atandı

Bursa'da da dün iki yemek şirketine kayyum atanmıştı

17 Mart 2016 22:49

Rize’de “paralel yapı” soruşturması kapsamında iki eğitim kurumuna kayyum atandı.

CNN Türk’ün haberine göre, Rize Sulh Ceza Hakimliğinin geçtiğimiz gün aldığı kararla ile Rize merkezde halen faaliyette olan Bedir ve Şahika isimli eğitim kurumlarına kayyum atandı. Gülen cemaatine yakın oldukları iddia edilen okullara kayyum atanmasının ardından Rize Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri akşam saatlerinden sonra okullara girip giriş ve çıkışları kontrol altına aldılar.

Bursa'daki 'Paralel yapı' operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmada dün 2 yemek şirketine kayyum atanmıştı.

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