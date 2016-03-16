Bursa'da iki yemek şirketine de kayyum atandı!

Bursa'da faaliyet gösteren İzgün ve Hüdavendigar isimli yemek firmalarına Fethullah Gülen'e destek sağladığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen incelemen ardından yeni yönetim oluşturulması için kayyum atandı.

Hürriyet'in haberine göre, Fethullah Gülen'e yakınlığı olduğu iddia edilen yemek firmalarına kayyum olarak atanan kişiler, polis ekipleri eşliğinde İzgün firmasının Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde (DOSAB), Hüdavendigar adlı şirketin ise merkez Nilüfer ilçesindeki tesislerine geldi. Kayyumlar, çalışmalarına başladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen’e finansman desteği sağladığı öne sürülen İzgün adlı yemek firmasıyla ilgili geçen yıl nisan ayında soruşturma başlatmıştı. Şirketin DOSAB'daki tesisi ile Yeşil Mahallesi'ndeki deposu ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki mali müşavirlik bürosunda inceleme yapılmıştı.

Soruşturmada aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen şubat ayında Bursa, İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, "terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlamak amacıyla dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla firmanın genel müdürü U.E. ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Zanlıların, 2010-2015 yıllarında ihtiyaç sahipleri için kurban kesilmek üzere vatandaşların bağışladığı paraları usulsüz harcadığı, bu paralarla alınan kurbanlıkların etlerini söz konusu yemek şirketine aktardığı belirlenmişti.

Şirketin de faturasız ve belgesiz alıp ticari amaçla kullandığı etlerden elde ettiği gelirle Fethullah Gülen’e finansman desteği sağladığı iddia edilmişti.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış ve 17 zanlı adliyeye sevk edilmişti. Bu kişilerden 6'sı, savcılıktaki sorgularından sonra serbest bırakılmıştı. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 6'sı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İzgün firması yöneticilerinin, soruşturma sürerken kurduğu Hüdavendigar yemek şirketinde de inceleme başlatılmıştı.