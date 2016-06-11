"Rize’de iftara giden imamlar ezan okumayı unuttular"

Rize'nin Ardeşen İlçesi’nde dün akşam bazı mahalle ve köylerde iftar vakti ezan okunmadı. İmamların, bir vakfın verdiği iftar yemeğine katılması nedeniye bazı camilerde ezan okunmadığı ileri sürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ardeşen ilçesinde, aralarında nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı Deniz, Yavuz Selim ve Fırtına mahallelerinin de aralarında bulunduğu bazı mahalle ve köylerde camilerden dün akşam iftar vakti ezan sesi yükselmedi. Bir süre ezan okunmasını bekleyen ancak duyamayan vatandaşlar, oruçlarını gecikmeli açtı.

Vatandaşlardan tepki geldi

Yöre sakinlerinden Hanife Uzunali, ezan sesini beklediklerini ancak duyamadıklarını belirterek, "Bekledik, bekledik, ezan okunmayınca 30 dakika sonra oruç açtık. İmamabugün ’Niye ezan okunmadı?’ diye sordum. ’Okunmadı mı? Niye ezan okunmadı bilmiyorum’ dedi. Emine Kuru ise, "Ezan okunmaması nedeniyle iftarı 10 dakika geç açtık. Niye okunmadığını da bilmiyoruz" diye konuştu. Leyla Şengül de, "Benim telefonumda ezan programı var. Vaktinde orucumu açtım. Komşularımız arayarak ezanı duyup duymadığımızı sordu. Mahallede ezan okunmadı. Rahatsız oldum. İlçede müftü olsaydı gidip şikayet edecektim" diyerek tepkisini dile getirdi. Ezan okunmadığını söyleyen Mevlüt Özkaya da, "Cami hoparlöründe arıza olduğunu düşündük. Yerel televizyonun ezan vaktini duyurmasından 5 dakika sonra orucumuzu açtık" dedi.

"İftar yemeğine katıldılar, ezanı unuttular"

Bu arada, ezan okunmamasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı ve ezan sesi yükselmeyen camilerdeki imamların bir vakfın verdiği iftar yemeğine katılması nedeniye o camilerde iftar vakti ezan okunmadığı ileri sürüldü. Ardeşen İlçe Müftülüğü görevini vekaleten yürüten Pazar İlçe Müftüsü Mustafa Düzgüney de, olayla ilgili şikayetler üzerine konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.