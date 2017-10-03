Rize’de heyelanda kapısı toprakla kapanan eve pencereden giriliyor

Muhammet KAÇAR/PAZAR (Rize), (DHA)- RİZE’nin Pazar İlçesi\'nde etkisini artırarak devam eden yağmur, sel ve heyelana neden oldu. Etkili yağışın ardından Tütüncüler Köyü’nde yamaçtan kayan toprak kütlesi İsmail-Müzeyyen Kantar’a ait evin girişini kapattı. Heyelanda evine girmeye çalışan Müzeyyen Kantar toprak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevresi kayan toprak yığınıyla dolan ve gidecek yeri olmadıklarını belirten Kantar Ailesi eve pencereden girmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde etkisi artırdı. Yağış sonrası Pazar İlçesi Tütüncüler Köyü’ndeki yamaçtan kayan toprak kütlesi İsmail-Müzeyyen Kantar’a ait evin girişini kapattı. Evin çevresi pencere seviyesine kadar toprakla kaplandı. O sırada dışarıda bulunan ve eve girmeye çalışan 62 yaşındaki Müzeyyen Kantar, heyelan altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kantar çifti bir süre sonra bina girişi toprakla kaplanan evin penceresinden çıkarak yardım istedi. Ancak aile gidecekleri yeri olmadığı için yeniden pencereden eve girerek durumu yetkililere bildirdi, yardım istedi.

‘ÖDÜM PATLADI, ŞOK YAŞADIM’

Heyelandan son anda kurtulan Müzeyyen Kantar yaşadıklarını anlatarak, “Eve gireceğim sırada toprak aniden kaymaya başladı. Ödüm patladı. Ne sağa ne sola gidebildim kendimi içeri zor attım. Bir şok yaşadım. İçeri kaçtım ama camdan atlamaya korktuğum için evde kaldım. Dışarı çıkmayınca mahsur kaldım ve yardım istedim. Gidecek yerim olmadığında eve pencereden girip çıkıyorum” dedi.

‘EVE PENCEREDEN GİRİP ÇIKIYORUZ’

Mahsur kaldıkları eve pencereden ulaşım sağladıklarını belirten 64 yaşındaki İsmail Kantar ise “Ufak ufak kopmalar başlamıştı. Müdahale etmek istedim, büyük heyelan geldi. Şimdi evin girişi kapandı. Şimdi eve pencereden girip çıkıyoruz. Evimiz tehlikede yukarıda toprak açılmış daha da büyük heyelandan korkuyoruz. Bunun bir çaresine bakılmasını istiyoruz” diyerek yardım istedi.

7 EV BOŞALTILDI

Kentte sabah saatlerinde şiddetli yağış etkisini artırınca Merkeze bağlı Muradiye ve Salarha Beldelerinde küçük çapta su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa Köyü karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolda çalışmalar başlattı. Ardeşen ilçesi Yavuzselim Mahallesi TOKİ konutlarında da Sabit Yeniçırak ve Özgür Yavaş’a ait evleri su bastı. Vatandaşlar suyu kendi imkânlarıyla boşaltmaya çalıştı. Çamlıhemşin İlçesi Komilo ve Topluca köylerinde ise heyelan riski bulunan 7 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

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