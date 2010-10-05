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Yaşam

RİZE'DE HEYELAN YOL KAPATTI RİZE (A.A)

05 Ekim 2010 20:36

-RİZE'DE HEYELAN YOL KAPATTI RİZE (A.A) - 05.10.2010 - Rize'de etkili olan sağanak sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı. İlde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonucu Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 5. kilometresinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı. Sağanak, il merkezi ve bazı ilçelerde aralıklarla devam ediyor.

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