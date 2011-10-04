-Rize'de heyelan RİZE (A.A) - 04.10.2011 - Rize'nin Pazar ilçesinde, meydana gelen heyelanda üç kamyonet toprak altında kaldı, bir ev yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, ilçenin Irmak Köyü Adaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yağan yağmurun da etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelanda akraba oldukları belirtilen Dursun Ali, Sabri ve Osman Kiraz'a ait yol kenarında park halindeki üç kamyonet toprak altında kaldı. İsmail Kiraz'a ait iki katlı ev ise yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldı. Pazar İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, heyelan sahasında incelemelerde bulundu, vatandaşlardan bilgi aldı. Güney, aşırı yağışlara bağlı olarak Adaklı Mahallesi'nde heyelan meydana geldiğini belirterek, ''Üç araç toprak altında kaldı. Bir ev heyelan tehdidi altında. Evin boşaltılmasını vatandaşlara tebliğ ettik. Can kaybının olmaması sevindirici'' dedi. Heyelan sonucu mahalle yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Güney, ''İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin incelemesinin ardından dört iş makinesini bölgeye gönderdik. Yolun kontrollü olarak ulaşıma açılması için çalışıyorlar. Yeni heyelanlar olabileceği endişesiyle müdahaleyi dikkatli yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.