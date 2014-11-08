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Yaşam

Rize'de heyelan: 6 araç toprak altında

Toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmalara başlanamadı

08 Kasım 2014 14:08

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında 6 araba kısmen toprak altında kaldı.

Pazar Mahallesi Çarşıbaşı mevkisinde şiddetli yağışın etkisiyle meydana gelen heyelanda 6 araba kısmen toprak altında kaldı, eski Hemşin yolu ulaşıma kapandı.

Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmalara başlanamadı.

Pazar Kaymakamı Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Ahmet Basa ve İlçe Emniyet Müdürü Güngör Kaptan, olay yerinde incelemede bulundu. Basa, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprağın çatlayarak çöktüğünü belirterek, "Toprak kayması sonucu 5-6 araç hasar gördü, ilk belirlemelere göre can kaybı görünmüyor. Çatlak olması nedeniyle çalışma programı yapacağız. Üstünün yeniden kayma durumu var. Daha fazla risk oluşturmadan en kısa sürede çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.

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