Rize'de gol sevinci yaşayan futbolcu ayağını kırdı

RİZE,(DHA)- TFF U21 Elit 1\'inci Ligi\'nde Çaykur Rizespor U21 takımı ile karşılaşan konuk ekip Boluspor U21\'in attığı golün sevinci sırasında Senegalli futbolcu Cherif Salif Sane ayağını kırdı. Saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncu tedavi altına alındı.

TFF U21 Elit 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında Çaykur Rizespor U21 ile Boluspor U21 takımı karşı karşıya geldi. Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde oynanan mücadeleyi Boluspor U21 takımı 3-2 kazandı. Bu galibiyetle Boluspor U 21 takımı puanını 15\'e çıkararak 8\'inci sırada yer alırken Çaykur Rizespor U21 takımı ise 5 puanla 16\'ncı sırada kaldı.

GOL SEVİNCİ HÜZNE BOĞDU

3-2 Bolu ekibinin galibiyetiyle sona eren maçın 67\'nci dakikasında ise talihsiz bir olay yaşandı. Boluspor U21 ekibinin 3-1 öne geçmesini sağlayan Kutay Aydın\'ın attığı gol sonrasında futbolcular bir araya gelerek gol sevincini yaşamak istedi. Sağanak yağmur altında oynanan ve göletlerin de oluştuğu saha zeminde kayarak gol sevinci yaşamak isteyen 22 yaşındaki Senegalli futbolcu Cherif Salif Sane, gol sevinci sırasında ayağını kırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Takım arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu olayda genç futbolcuya önce saha içindeki sağlık görevlileri müdahale etti. Sağ ayak bileği çıkan ve ayak bileği üst kısmında bulunan tiba kemiğinin kırıldığı öğrenilen futbolcu, saha içine giren ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Geceyi kaldırıldığı hastanede müşahede altında geçirecek olan futbolcunun, yarın Bolu\'ya sevk edileceği belirtildi.

Bu arada takım arkadaşlarıyla yaşamak istediği gol sevinci sırasında ayağı kırılan Senegalli oyuncu, maçta 1 asist yaparak takımın 2\'nci golüne de katkıda bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI