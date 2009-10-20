Rize'de emekli vaize miting gibi cenaze

Rize'de tedavi gördüğü hastanede akciğer yetmezliği sonucu 77 yaşında vefat eden emekli vaiz Mustafa Yıldız, 25 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi.









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Yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde ‘Mahmut Hoca’ diye bilinen, İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu ile ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de katıldı. Mahmut Hoca’yı yakından görmek isteyenler izdihama yol açtı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rize ziyaretlerinde sürekli ziyaret ettiği emekli vaiz Mustafa Yıldız’ın cenazesi saat 10.00’da Rize Şeyh Cami’ne getirildi. Tabuta dokunabilmek için sıraya giren sevenleri uzun kuyruklar oluşturdu. Cenazenin kılınacağı Cumhuriyet Meydanı'ndaki camiye çıkan tüm ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Rize Belediyesi’ne ait meydandaki otopark da boşaltıldı.

Polisin de güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, AKP Rize Milletvekili Lütfü Çırakoğlu, eski Milletvekili Şevki Yılmaz, İl Müftüsü İlyas Serenli, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar ve din görevlileri katıldı. Cenaze törenine koruma ordusuyla gelen İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, kalabalık nedeniyle alana girmekte zorlandı. Ustaosmanoğlu’nu yakından görmek isteyenler izdihama yol açınca korumalar ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Emekli Vaiz Mehmet Köseoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Cübbeli Ahmet Hoca dua etti. Yıldız’ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Güneysu İlçesi Adacami Köyü'ne götürüldü. Bu arada cenaze sonrası Mahmut Hocayı yakından görmek isteyenler uzun süre otomobilinin peşinden koştu.