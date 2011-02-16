-RİZE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ RİZE (A.A) - 16.02.2011 - Rize'deki kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile Ardeşen ilçesinin merkez dışındaki belde ve köy okullarında bugün eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okulların tamamı ile Ardeşen ilçesinin merkez dışındaki belde ve köy okullarında bugün eğitime ara verildiğini bildirdi. Çelik, söz konusu ilçe, belde ve köy okullarında eğitim ve öğretime yarın devam edileceğini söyledi.