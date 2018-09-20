Rize'de CHP'liler 'Yeşil Yol' davasını takip etti

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- KARADENİZ Bölgesi\'nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayan yaklaşık 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi’nin iptali için açılan dava Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü. Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri de açıklanması beklenen kararın iptal yönünde olmasını beklediklerini söyledi.

Kardeniz’deki Yeşil Yol projesi ile ilgili açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davası Rize İdare Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada avukatlar hazır bulunurken, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da duruşmayı izleyerek çevrecilere destek verdi. Duruşma sonrası açıklamada bulunan avukat Yakup Okumuşoğlu bilirkişi raporları doğrultusunda ve kanun çerçevesinde bu davanın kendileri lehine sonuçlanacağını düşündüklerini belirtti. Okumuşoğlu, \"Samistal yaylasında çalışmalar yeniden başlamış, biz orada çalışan dozerin başına gitmeyi düşünüyoruz, çünkü yargı ne kadar yavaşsa dozerler o kadar hızlı. Yeşil yol, 2015-2018 yılları arasında hengâmeyle sürdü. Maalesef yargı 3 yıl boyunca karar veremedi. Yeşil yol maalesef ki fırtına ayağında neredeyse bitmek üzere, son ayağını Samistal tarafında yapmaya çalışıyorlar. Biz de oraya gidip buna tanık olmak istiyoruz\" dedi.

‘İNŞALLAH YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKAR’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da, davayı bölgenin bir insanı olarak başından beri takip ettiklerini kaydetti. Bekaroğlu, \"Benim hayatım insan hakları ve çevre mücadelesi ile geçti. Hukukun bu kadar ayak altına alındığı, yargıçlar üzerinde bu kadar yoğun baskı olduğu, insan hakları ve çevre mücadelesi verenlerin bu kadar karamsar olduğu bir dönem görmedim. Böyle bir ortamda Yeşil Yol davası görülüyor. İnşallah yürütmeyi durdurma kararı çıkar. Ancak yaşadıklarımız gösteriyor ki adliye kapılarında adalet bulamayanlar dozerlerin önüne çıkarak haklarını arayacaklar\" diye konuştu.

‘BANA GÖRE GRİ YOL OLMALI’

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise projede yer alan yolun adının ‘Yeşil Yol’ olmadığını, adının ‘Gri yol’ olması gerektiğini öne sürdü. Kaya, \"Arkasında tonlarca kaya, toprak, hafriyat bırakıp ilerleyen, doğayı tahrip, insanların yaşam alanlarına müdahale eden bu yolun adı yeşil yol olamaz, bana göre gri yol olmalı. Derhal o yolun çalışmaları durdurulmalı, haksız hukuksuz biçimde yol devam ediyor. Yaylalarını, meralarını korumak için orada mücadele verenler yargılanıyor. Bu hepimiz için utanç meselesidir. Bütün yaylalarımızın yolu, amaç yol yapmaksa mevcut yolları iyileştirsinler. Belli ki amaç yol yapmak değil. Amaç insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak, ranta açmak, yapılaşmaya açmak, belki de ilerde madencilik faaliyetlerine uygun altyapı oluşturmak\" ifadesinde bulundu.

Rize İdare Mahkemesi’nde görülen davada kararın, ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.



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