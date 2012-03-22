Rize'de camisiz minare!..

T24 - Rize'nin Kalkandere İlçesi Hüseyin Hoca Köyü'nde 34 yıl önce Trabzon'un Of İlçesi'nden getirilerek çay alım merkezinin üzerine monte edilen 186 yıllık tarihi ahşap cami, 9 ay önce vinç yardımıyla kaldırılarak yeni yerine taşındı. Bir süre sonra çay alım merkezi de yıkılınca taşınan caminin 45 metrelik minaresi ortada kaldı.

Trabzon'un Of İlçesi Keler Köyü'nde 1825 yılında Ordulu Mehmet Usta tarafından yapılan ve ahşap sanatı ile işlemeciliğinin güzel örneklerinden biri olarak gösterilen tarihi cami, 1977 yılında taşınarak Rize'nin Kalkandere İlçesi Hüseyin Hocaköyü'ndeki bir çay alım yerinin üzerine monte edilmişti.

35 yıldır burada hizmet veren tarihi caminin yıllar içinde çevresine inşa edilen binalar nedeniyle güzel görüntüsü kayboldu. Caminin ahşap bölümlerinde de deformasyonlar meydana geldi.

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca koruma altına alınan cami için Rize Valiliği restorasyon çalışması başlattı. Bu çalışmalar sırasında caminin daha güzel görünmesi için başka yere nakledilmesine karar verildi. Ahşap cami 9 ay önce vinç yardımıyla 30 metre uzaklıktaki yeni yerine taşındı.

'Karar vereceğiz'

Ahşap caminin taşınmasının ardından çay alım merkezide yıkılınca camiye ait yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki 2 şerefeli minare ortada kaldı. Köylüler, ilginç bir görüntü oluşturan minareyi ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Kalkandere İl Genel Meclis üyesi Hasan Kansızoğlu, tarihi camiyi koruyarak yaşatmak amacıyla bir süre önce vinç yardımıyla daha güzel bir alan taşıdıklarını hatırlattı. Kansızoğlu, "Ahşap sanatı ve işlemeciliğinin çok güzel bir örneği olan 187 yıllık tarihi camimiz restorasyon çalışması kapsamında yeni yerine taşındı. Burada Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışması yapılacak. Ancak çay alım merkezini yıkınca caminin minaresi ortada kaldı. Ne yapılacağına önümüzdeki günlerde karar vereceğiz" dedi.