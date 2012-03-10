Rize'de buz faciası: 3 ölü, 2 yaralı

T24 - Rize’nin Pazar İlçesi’nde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil Melyat Çayı’na uçtu. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Melyat Çay Fabrikası yanında, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. 48 yaşındaki İhsan Bayraktar yönetimindeki otomobil, sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Melyat Köprüsü’nün korkuluklarını kırarak Melyat Çayı’nın denize döküldüğü alana düştü. Kazada ağır yaralanan sürücü İhsan Bayraktar ve 57 yaşındaki Ayşe Bayraktar, çevredekiler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı ve ambulansla Rize Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine çağrılan AKUT ve Sivil Savunma ekiplerinin vinç yardımıyla kıyıya çektiği araçta Ayşe Bayraktar, Fatma Bayraktar ve Mustafa Bayraktar’ın cesetleri bulundu. Ölenlerin, sürücü İhsan Bayraktar’ın annesi Fatma, babası Mustafa ve eşi Ayşe Bayraktar olduğu öğrenildi. Kazadan yaralı kurtulan Ayşe Bayraktar’ın sürücünün yengesi, yaşamını yitiren Mustafa Bayraktar’ın da AKP Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın amcasının oğlu olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.