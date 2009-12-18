Rize'de bir vatandaş Başbakan'a isyan etti

T24- Bazı açılışlar yapmak üzere Rize'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası bir vatandaşın 'Açız' protestosuyla karşılaştı. Sesi kısılan Başbakan'ın Rize'de yapması planan konuşması da iptal edidi.



Başbakan Erdoğan, Arsin Ulucami’de Cuma namazı kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla el sıkıştı. Bu arada kalabalığın arasından bir vatandaş, “Açım Başbakanım, açım. Terörist mi olmam lazım?” diye bağırdı. Bunun üzerine müdahale eden polisler 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen bu kişiyi ağzını kapatarak uzaklaştırdı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün bazı açılışlar yapmak üzere Rize'deydi. Başbakan Erdoğan, ilk olarak Rize İlahiyat Fakültesi Camisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı.



Burada konuşma yapması beklenen Erdoğan, sesi kısıldığı için konuşmasını yapamadı.

Ses tellerinde rahatsızlık tespit edilen Başbakan Erdoğan, Rize Valiliği, Belediye Başkanlığı ziyareti ve AK Parti İl Başkanlığınca sivil toplum örgütlerine verilecek akşam yemeğini de iptal etti.



Erdoğan, Güneysu'ya gelişinde hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Aracından inerek çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, bir vatandaşın hatırını sorması üzerine ''Üşüttüm'' dedi.



Erdoğan, daha sonra babaevinde dinlenmeye çekildi.