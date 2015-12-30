Rize’de bir köyün Lazca ismi iade edildi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Murat Köyü’nün ismi, Lazca ismi ile değiştirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez bir köye Lazca ismi iade edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Muhammet Kaçar’ın haberine göre, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Murat Köyü’nün, Lazca eski adı olan Komilo’yu almak için yaptığı başvuru İçişleri Bakanlığı tarafından onaylandı.

600 nüfuslu Murat Köyü’nde, köyün Lazca eski adı olan Komilo adını almak için geçen yıl imza toplanmıştı. Köy adının değişikliğine ilişkin yasa gereği, 200 olan seçmen sayısının yarısından fazla sayıda imza toplaması gereken köylüler 140 imza ile Çamlıhemşin Kaymakamlığı’na başvurdu.

İlçe Kaymakamlığı aracılığı ile İl İdare Kurulu’na sunulan öneri kabul edildi ve onay için Rize Valiliği aracılığı ile İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. İçişleri Bakanlığı da, köy adı değişikliği talebini kabul etti. Komilo adını alan Murat Köyü resmi olarak ilk Lazca köy adı oldu. Komilo Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, "Köyümüzün adı Lazca ’Komilo’ olarak biliniyordu. Başvurumuzla resmen bu adı almış olduk. Komilo Lazca’da Tanrıça anlamına geliyor" dedi.

1921 yılından itibaren devlet politikası kapsamında yaklaşık 30 bin 280 yerleşim yerinin adı Kütçe, Ermenice, Rumca, Lazca, Çerkezce, Ermenice, Süryanice ve Arapça olduğu için değiştirildi.

Son yıllarda bazı Kürt köylerinin isimleri de değiştirildi. Şubat 2015'te de ilk kez bir Süryani köyünün ismi iade edilmiş; Mardin'e bağlı Midyat ilçesindeki Alagöz mahallesinin ismi özgün ismi Bethkustan ile değiştirilmişti.