Rize'de 'bal' ödüllü tahtalı kayak yarışı

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İkizdere ilçesinde, Kaçkar Dağları\'nın eteğindeki Meşeköy’de, 11’inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Yörede \'petranboard\' denilen tahtalarla yapılan ve çekişmeli geçen yarışlarda, aynı anda dik yamaçtan kayanların bazıları çarpışırken, bazıları da takla atarak, düştü. Yarışı birincilikle tamamlayan kayakçıya, 1 kilo bal hediye edildi.

Kaçkarlar\'da, 10 yıl önce helikopterli kayak sporu \'heliski\'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları gün yüzüne çıkarıp, köyün eski adı Petran\'dan esinlenerek, \'petranboard\' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. Genç- yaşlı herkesin kayak yaptığı köyde \'petranboard\', artık kış aylarının ulaşım aracı oldu. Köyden kara yoluna yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak, inen köylüler, daha sonra araçlarla ilçeye gidiyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için \'petranboard\'ları kullanıyor.

30 KİŞİ AYNI AYNDA YARIŞTI

Meşeköy sakinleri tarafından bu yıl 11\'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar, tahtalarla kayak yapan köylüleri izlerken, kendileri de otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yapmaya çalıştı. Yörede \'petranboard\' olarak adlandırılan tahtalarla dik yamaçlarda kayak yapan köylüler, heyecanla izlendi. Şenliklerde, köylülerin katılımı ile kayak yarışları gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 kayakçının aynı anda dik yamaçtan \'petranboard\'la çıkışı sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Köylülerden bazıları çarpışırken, bazıları da dengesini kaybederek, düştü.

BİRİNCİYE 1 KİLO PETRAN BALI

Yarışta bitiş noktasına ilk ulaşan Lütfü Kahraman birinci, Serkan Piral ikinci Şaban Havuz ise üçüncü oldu. Yarış sonunda birinciye 1 kilo Petran balı, ikinciye 500 lira ve üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

Katılımcılara Türk bayrağı dağıtılan şenlik, serbest kayak yapılması ile sona erdi.

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