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Yaşam

Rize'de Ayder Yaylası'na kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na kar yağdı.

08 Kasım 2011 02:00

T24 - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na kar yağdı.


Bölgede dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu Ayder Yaylası beyaza büründü. Ayder'de kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı bildirildi.


Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Ömer Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güne beyaz örtü ile uyanan Ayder'deki vatandaşlar için kar yağışının sürpriz olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nı Ayder'de geçirmeye gelen bir çok turistin güne karla uyandığını ifade eden Altun, ''Türkiye'de ender bir tabiat yapısına sahip olan Ayder Yaylası, yılın 12 ayı da turizme tam kapasite hizmet vermeye çalışıyor'' dedi.


Ayder Yaylası'nın doğal güzellikleri ve kaplıcalarının yanı sıra mevsimsel güzelliklerinin de dikkat çekici olduğunu vurgulayan Altun, ''Ayder'de ağaçlar daha yeni sararmaya başlarken tabiatın beyaz örtü ile kaplanması, yörenin doğal güzelliğe ayrı bir güzellik katıyor. Kurban Bayramı'nı Ayder'de geçirmeye gelenler, sonbahar ve kış mevsimlerini bir arada yaşama fırsatı buluyor. Böyle güzellikler, dünyada ender görülmekte'' diye konuştu.


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