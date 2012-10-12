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Yaşam

Rize'de Arılı Deresi taştı

Artvin'in Hopa, Arhavi ve Borçka ilçelerinde de sağanak dolayısıyla su taşkınları yaşanıyor

12 Ekim 2012 15:28

Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağanak dolayısıyla Arılı Deresi taştı, binaların alt katlarını ve iş yerlerini su bastı.

Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geceden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla Arılı Deresi'nin taştığını söyledi.

Derenin Merkez Mahallesi'nin Ada mevkisindeki yatağından çıktığını, bazı binaların alt katları ve iş yerlerini su bastığını belirten Özbalaban, ''Belediye ekiplerimiz ev ve iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu mevkide bulunan bazı okullarımızı da su bastı. Okullarda da su tahliye işlemi yapılıyor'' dedi.

 

Arhavi'de yol trafiğe kapatıldı

 

Artvin'in Hopa, Arhavi ve Borçka ilçelerinde de sağanak dolayısıyla su taşkınları yaşanıyor. Arhavi'de derenin su seviyesi yükselince yol trafiğe kapatıldı.

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