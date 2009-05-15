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Yaşam

Rize'de 5 yabancı sınır dışı edildi

15 Mayıs 2009 00:27

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Pasaport Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi, sınır dışı edildi

Fındıklı Emniyet Amirliği asayiş uygulamasında Gürcistan uyruklu olduğu belirtilen T.S. (26), L.S. (33), Z.T. (43), G.T. (20) ve T.M. (34), Pasaport Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.

T.M. adlı kadının, Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinde yapılan sağlık kontrolünde, frengi virüsü taşıdığı tespit edildi.

Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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