Rize'de 5 yabancı sınır dışı edildi

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Pasaport Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişi, sınır dışı edildi



Fındıklı Emniyet Amirliği asayiş uygulamasında Gürcistan uyruklu olduğu belirtilen T.S. (26), L.S. (33), Z.T. (43), G.T. (20) ve T.M. (34), Pasaport Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.



T.M. adlı kadının, Fındıklı Bölge Guatr Araştırma ve Tedavi Merkezinde yapılan sağlık kontrolünde, frengi virüsü taşıdığı tespit edildi.



Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

