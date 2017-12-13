Rize’de 46 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Rize\'de zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrencilerin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kampusu\'nda öğlen yemek yediği ve saat 16:00\'dan itibaren rahatsızlanmaya başladıkları ortaya çıktı. Öğrencilerin üniversiteden ayrıldıktan sonra kaldıkları yurtlarda rahatsızlandığı ve hastanelere başvurmaya başladığı belirlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, öğrencilerin zehirlenmesi olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Öğrencilerin yurtta değil, kampus de yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaşi şunları söyledi:

\"Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00\'dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar.\"

HASTANELERE BAŞVURAN ÖĞRENCİ SAYISI 187 OLDU

Rize\'de zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısının 70\'i geçtiği açıklandı. Halen hastanelere gelen öğrenciler olduğu belirtildi.