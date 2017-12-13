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Rize’de 46 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI Rize’de üniversite öğürencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne başvurmayı sürdürüyor

13 Aralık 2017 00:45

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI
Rize’de üniversite öğürencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne başvurmayı sürdürüyor. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ‘Acil’ koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerini hastanelerde görev başına çağırdı. Rize’deki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.   
RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karaman, kampus ve yurtta akşam yemeği yiyen öğrencilerin rahatsızlandığını ve hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

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