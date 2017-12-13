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Rize’de 3 ton hamsi 1 saatte tüketildi

Aytekin KALENDER/İYİDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İyidere ilçesinde düzenlenen 10’uncu Geleneksel Hamsi Şöleni'nde, 50 kişilik ekibin gece ayıklamaya başladığı ve mangalda pişirdiği 3 ton hamsi, 1 saatte bitti

13 Aralık 2017 17:22

Aytekin KALENDER/İYİDERE (Rize), (DHA) - RİZE\'nin İyidere ilçesinde düzenlenen 10’uncu Geleneksel Hamsi Şöleni\'nde, 50 kişilik ekibin gece ayıklamaya başladığı ve mangalda pişirdiği 3 ton hamsi, 1 saatte bitti.
İyidere Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Hamsi Şöleni, bir otelin bahçesinde gerçekleştirildi. Gece saatlerinde 50 kişilik ekibin ayıklamaya başladığı 3 ton hamsi, sabah erken saatlerde mangallara dizildi. Uzun sofraların kurulduğu öğle saatlerinde, mangallar yakılarak, hamsiler pişirilmeye başlandı. Şölene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ile çok sayıda Rizeli katıldı. Mangallarda pişirilerek, davetlilere ikram edilen 3 ton hamsi, yaklaşık 1 saatte tüketildi. Hamsiyi yiyenler, daha sonra horon oynadı.
Bu yıl şölende hamsili yemek yapma yarışması da düzenlendi. Hamsi tava, kulimika, kiremite hamsi, hamsili pilav ve hamsi koli çeşitleri hazırlayan 18 kişi, yarışmaya katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmesinden sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. 
Etkinlik, yöre şairlerinden Osman Efendioğlu ve Ahmet Çakar’ın seslendirdiği atma türkülerle sona erdi.

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