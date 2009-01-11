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Yaşam

Rize’de 1057 kişi norovirüs kaptı

Rize merkezdeki 3 mahalleye içme suyu verilen şebekede Norovirüs tespit edildi.

11 Ocak 2009 02:00

Rize merkezdeki 3 mahalleye içme suyu verilen şebekede Norovirüs tespit edildi.

Rize Valisi Zekeriya Şarbak, Gülbahar, Portakallık ve İsmetpaşa mahallelerinde bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle son 5 günde bin 57 kişinin hastaneye başvurduğunu söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemelerde etkenin Norovirüs olduğunun tespit edildiğini ifade eden Vali Şarbak şöyle konuştu:

"Üç mahallenin ortak su kaynağının olması ve Norovirüsün de suyla bulaştığının bilinmesi nedeniyle salgının kaynağının su olduğu düşünülmektedir. Söz konusu mahallelere su veren Rize Belediyesi’nin Hamzabey Su Deposu kapatılıp, temizleme çalışmaları başladı. Okullara farklı kaynaklardan su verilecek." (Vatan)

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