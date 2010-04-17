Rize'de 10 bin kişi 1.5 saat horon oynadı

T24 - Yaklaşık 2 bin 150 metre uzunluğunda halka oluşturan 10 bin kişi, kemençe eşliğinde 1,5 saat süreyle horon oynadı



Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Rize Turizm Derneğince organize edilen "dev horon halkası" denemesi için vatandaşlar, Atatürk Meydanı’nda toplandı.



Atatürk Caddesi’nde Vali Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun start vererek halka başına geçmesiyle el el tutuşan vatandaşlar, yerel bir radyo kanalının hoparlörden yayınladığı kemençe müziği eşliğinde horon oynamaya başladı.



Genç yaşlı herkesin katılımıyla giderek büyüyen horon halkası, TEDAŞ binası önünden Cumhuriyet Caddesi’ne daha sonra da başlangıcın yapıldığı Atatürk Caddesi’ndeki noktayla birleşti.



Yaklaşık 2 bin 150 metre uzunluğuna ulaşan halkada yer alan vatandaşlar, 1,5 saat kadar süreyle horon oynadı. Denemenin sonlarında doğru bazı vatandaşların halkayı bozdukları görüldü.



Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Vali Hacımüftüoğlu, halk oyunları ekibinde yer alan kızından horon oynamayı öğrendiği belirterek, "Horon oynamak Rizeliler’in her gün yaptığı bir şey. Bunu bu şekilde yaparak güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk" dedi.



Horon halkasında yer alan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik de ildeki okulların halk oyunu ekiplerinin de denemeye katıldığını söyledi.





"Amaç Rize'nin güzelliklerini duyurmak"



Etkinliği organize eden Rize Turizm Derneği (RİTÜDER) Başkanı Salih Öz ise amaçlarının Rizeliler’in birlik ve beraberliğini tüm dünyada duyurmak olduğunu belirterek, "Bir noter, rekor denememizi kayıt altına aldı. Ama rekor kırmak bizim için önemli değildi. Amacımız Rize’nin güzelliklerini duyurmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.



Guinness Rekorlar Kitabına girmek gibi bir hedefleri olmadığını dile getiren Öz, "Rize iki başbakan çıkarmış bir kent. Bundan daha önemli bir şey olamaz. Biz birlik ve beraberliğimizi sağlayabildiğimizi gösterdik. Etkinliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Bu da bizleri mutlu etti" diye konuştu.







