Rize yeniden kurulacak





T24- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Rize’yi mercek altına aldı. Rize’ye giden uzmanların hazırladığı rapora göre kesin çözüm Karadeniz sahil yolunun kent içinde kalan bölümünü yenilemekten ve kentsel dönüşümden geçiyor.







Hürriyet'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a sunulan raporun ardından bakanlık, çalışmalara başladı ve bazı tespitlerde bulundu. Bu tespitler özetle şöyle:

“Şehirde arazi şartları nedeniyle imarlı arsa üretimi sıkıntılı.

Niteliksiz, yoğun ve çok katlı yerleşim hakim.

Belediye sınırları içinde Hazine veya özel şahıslara ait boş arsa yok.

Rize, hem deniz suyu hem de yağmur nedeniyle su baskınlarına açık.

Mülkiyet dokusu ve yerleşme biçiminden dolayı kamulaştırma maliyeti çok yüksek.





Halk direnç gösterebilir





Halkın yerinden edilmeye direnç göstereceği düşünülüyor. Ancak çalışmalar felaket unutulmadan yapılırsa halk desteği alınabilir. Şehir merkezindeki binaların tamamının 3 metre yükseltilmesi, ilk 3 metrenin sadece otopark olarak kullanılması öneriler arasında. Rize Valiliğine göre kesin çözüm yeni bir şehir kurmaktan geçiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşülerek, Karadeniz sahil yolunun şehir içinde kalan bölümünün, derelerin denize ulaşmasında engel olmayacak şekilde yenilenmesi de gündemde.





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise su baskınlarına maruz kalan alanlarda kentsel dönüşüm projelerine hazırlanıyor. 100 bini aşan nüfusuyla Rize’nin konut ihtiyacı için şehrin batısında yer alan nispeten düz bölgede değerlendirilmesi öngörülüyor. Gelen yağışın denize ulaştırılması için betonla kaplı 23 dere yatağının üzerinin açılması, üzerindeki ve bitişik yerleşimlerin temizlenerek yeşil alan koruma bandı olarak kullanılması gerekiyor. Birçok yüksek katlı yapının kamulaştırılması gerekebilir. Kentin kuzey güney ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi gerekiyor.





Etap etap revizyon





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Rize için imar revizyonuna başlanmasını ve uygun projeleri etaplar halinde hayata geçirmeyi planlıyor. Rize Belediyesi’nin Rize kent merkezinde düşünülen öncelikli dönüşüm projeleri olarak Hamam Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kale Yolu Projesi, Güney Çevre Yolu Projesi ve İmar Planı Revizyonu olarak belirlendi.