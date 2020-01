Rize Valisi Bektaş: Sel ve heyelanların nedeni doğaya kontrolsüz müdahale

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- TÜRKİYE’nin en çok yağış alan ve her yağan şiddetli yağmurda sel ve heyelanların meydana geldiği Rize\'de, Valilik yaşanan afetlerin nedenine ilişkin rapor hazırladı. Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, \"Vatandaşın araziye kontrolsüz müdahalesi heyelanların tetiklemesine neden oluyor\" dedi.

Rize ile bölgesinin sel ve heyelanlar konusunda hassasiyeti olduğunu ifade eden Vali Erdoğan Bektaş, araziye müdahalenin de zorunluluğuna dikkat çekti. Bölgenin insanının burada yaşamak, ev, yol, köprü ve çay bahçeleri yapmak zorunda olduğunu ifade eden Vali Bektaş, \"Fakat burada araziyi kullanırken bilinçsiz yollarla müdahalede bulunmak zaten riskli olan arazinin riskini daha da artmasına sebep oluyor. Ufacık bir su yolunu bile değiştirdiğimiz zaman bunun büyük bir afete yol açabileceğinin bilincine varmamız lazım. Bunu yıllarca acı tecrübelerle öğrendik. Araziye bilinçsiz ve bilimden uzak müdahalenin bu konunun püf noktası. Ev yaparken, köprü yaparken, çay bahçesi aparken araziye ne yaptığımızı bilmek zorundayız. Arazideki hangi su yolunu değiştirerek sele ve heyelana neden olabileceğini kestirmemiz gerekiyor. Bunun için teknik destek almak gerekiyor\" dedi.

\'ARAZİYLE FAZLA OYNAMAYA BAŞLADIK\'

Eskiden bu kadar büyük felaketlerle karşılaşmadıklarını hatırlatan Vali Bektaş, söyle dedi:

“Eskiden arazinin yapısını bozabilecek kadar teknik imkanlara sahip değildik. Yeterli makinelerimiz yoktu. Şimdi bu gücümüz var ve araziyle çok fazla oynamaya başladık. Arazinin afete olan yatkınlığını bu sebeple daha da arttırdık. Şu an vatandaşlarımızın çok şükür kendi imkanları doğrultusunda devlet yolunu yapamasa bile parasını verip yol yapabiliyor. Elbette bunu yapmasında bir sakınca yok ama bunu yapmadan önce mutlaka bir teknik elemandan yardım almalı.”

Vali Bektaş, riskli bölgelerde önceden Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, Özel İdareler ve Belediyeler aracılığı ile gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını ve bu sayede yaşanan afetlerin daha büyük bir sonuçlara yol açmasının önüne geçildiğini sözlerine ekledi.

60\'A YAKIN BÜYÜK ÇAPLI SEL VE HEYELAN YAŞANDI

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 90 yıllık verilere göre bölgede 60 dolayında büyük çaplı sel ve heyelan olayı meydana geldi. Bu olaylarla 635 dolayında kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi de sel sularına kapılarak kayboldu.

Bölgede kayıtlara geçen can kaybının en yüksek olduğu sel ve heyelan felaketleri ise şöyle:

\"1929 yılında Trabzon’un Of ilçesinde heyelan sonucu 146 kişi, 1981\'de Rize’nin Pazar ilçesinde sel nedeniyle 27 kişi, 1983\'te Rize’nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde taşkın ve heyelan nedeniyle 27 kişi, 1985\'te Rize\'de sel nedeniyle 10 kişi, 1988\'deTrabzon Çatak\'ta heyelan nedeniyle 64 kişi, 1990\'da Trabzon Değirmendere, Akçaabat\'ta sel nedeniyle 56 kişi, 1990\'da Rize Çamlıhemşin\'de heyelan nedeniyle 51 kişi, 1998\'de Trabzon, Sürmene ve Beşköy\'de sel ve heyelan nedeniyle 50 kişi, 2002\'de Rize Güneysu ve Çayeli\'nde sel ve heyelan nedeniyle 34 kişi ve 2010 yılında Rize Gündoğdu\'da sel ve heyelan nedeniyle 13 kişi.”



FOTOĞRAFLI