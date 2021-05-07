Rize Valiliği'nden Gelecek Partisi'ne İşkencedere reddi

Rize Valiliği, Gelecek Partisi’nin İkizdere İlçesi İskencere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı çalışmalarını yerinde inceleme talebini reddetti. Duruma tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Rize İkizdere'de doğa ve çevre katliamı yapmaya izin var! Yaşananları yerinde görüp inceleme yapmak isteyen parti yöneticilerimize izin yok! Utancınızı yasaklarla saklayamazsınız!” dedi.

Gelecek Partisi, İskencedere Vadisi’ne yapılmak istenen taş ocağı çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla heyet göndermek için Rize Valiliği’ne başvurdu. Ancak Gelecek Partisi’nin bu talebi Rize Valiliği tarafından reddedildi. Valilik’ten Gelecek Partisi’ne verilen cevap şöyle:

“Valiliğimize sunmuş olduğunuz sokağa çıkma yasağı muafiyet talebiniz incelenmiş olup, İçişleri Bakanlığı’nın 27/04/2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesinde belirtilen ‘Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar’ kapsamında olmadığınızdan izin verilme durumu bulunmamaktadır.”

Davutoğlu'ndan tepki

Rize Valiliği’nin ret yanıtına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Rize İkizdere'de doğa ve çevre katliamı yapmaya izin var! Yaşananları yerinde görüp inceleme yapmak isteyen parti yöneticilerimize izin yok! Utancınızı yasaklarla saklayamazsınız! Yasak biter bitmez Gelecek Partisi olarak haklı davalarında hemşehrilerimizin yanında olacağız!”