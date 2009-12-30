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Yaşam

Rize Valilğini ateşe verdi

Gökçe'nin olay sırasında aşırı alkollü olduğu belirtildi

30 Aralık 2009 02:00

                                              

T24- Rize’de balıkçı barınaklarında kendisine yer verilmediğini öne süren seyyar balıkçı Süleyman Gökçe (43), Valilik protokol giriş kapısına benzin döküp yakmaya kalkıştı

Olay önceki gece saat 00.30 sıralarında Eminettin Mahallesi’ndeki Rize Valiliği binasının protokol girişinde meydana geldi. Gökçe, protokol giriş kapısına benzin döküp ateşe verdi. Görevli polislerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçe, gözaltına alındı. Yapılan müdahale ile söndürülen kapıda hasar oluştu.

Aşırı alkollüymüş

Olay sırasında aşırı alkollü olduğu belirtilen Gökçe, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu ardından mahkemeye gönderilen Gökçe, tutuklanarak Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Gökçe’nin sahilde yapılan balıkçı barınaklarından kendisine yer verilmediğini, yetkililere yaptığı başvurularının sonuçsuz kaldığını söylediği, yaptığı eylemle sesini duyurmak istediğini ifade ettiği belirtildi. Alkol bağımlısı olan Gökçe’nin sahilde açık alanlarda sürekli alkol aldığı gerekçesiyle hakkında çok kez yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

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