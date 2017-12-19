'Rize şekeri' için fabrika kuruluyor 

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nce (Çaykur), daha çok Güney Amerika, Arjantin ve Çin\'de yetiştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Rize şekeri\' adını verdiği stevia bitkisinin 5 yıldır sürdürülen deneme üretimi tamamlandı. Bölgede verimli olarak yetiştirilebilen bitkinin fidanlarının Çaykur tarafından üreticilere dağıtılacağı, şeker üretimi için fabrika kuracağı belirtildi.

Çaykur, 2012 yılında, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Bahçesi’nde Arjantin\'den getirilen ve kalorisiz şeker elde edilen stevia bitkisinin deneme üretimine başladı. Rize\'de üretimi 5 yıldır sürdürülen stevia bitkisinin, bölgenin toprak ve iklim koşullarına uyum sağladığı gözlendi. Şekere göre, 15 kat daha fazla tatlandırıcı özelliği bulunan ve sıvılaştırılması halinde kaloriyle protein değerleri sıfırlanan bitkinin, şekerin olumsuz etkilerini taşımadığı belirtildi.

\'CUMHURBAŞKANI\'MIZ \'RİZE ŞEKERİ\' ADINI VERDİ\'

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 5’inci yılında, deneme üretiminin hasadının Çin’den gelen ve bitkinin yetiştirilmesi konusunda uzman olan heyetle birlikte yapıldığını söyledi. Deneme sürecinin verimli geçtiğini ve bölgenin yeni bir tarım ürününe kavuştuğunu belirten Sütlüoğlu, son Rize ziyaretinde bitkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da incelediğini kaydetti. Sütlüoğlu, “Cumhurbaşkanı\'mız \'Rize şekeri\' adını verdi. Fabrika kurma süreci devam ediyor. Dünyada stevia üretiminde, en öndeki ülke olan Çin’den gelen heyetle çalışmayı sürdürüyoruz. Dünya pazarında her yıl birkaç milyar dolar pazarı büyüyen bitkinin üretimi yetersiz. Fabrikasını kurduktan sonra alım garantisi vererek, fidanını da vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.

\'GELECEK YIL ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ\'

Çaykur tarafından stevia bitkisinin fabrikası için çalışma yürütülürken, bir Çin firmasının Çaykur Cumhuriyet Fabrikası içinde kurmayı sürdürdüğü şeker fabrikası da 2018 yılında üretime başlayacak. Çaykur Genel Müdürü Sütlüoğlu beraberindeki Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Kola ve Çaykur teknik daire başkanlarıyla fabrikadaki çalışmaları inceledi. Sütlüoğlu, Çaykur olarak 5 yıldır deneme üretimi gerçekleştirdiklerini, ürünün hasadının yılda 2 kez yapıldığını ve dekarından yaklaşık 4 ton ürün elde edildiğini söyledi. Sütlüoğlu, “Dünya, bu bitkiyi yeni yeni tanırken, biz de bu pazarda kendimize yer bulmak istiyoruz. Bunun için bu alanda, dünyada önde gelen Çinli bir firma ile anlaşma yapmıştık. Fabrika kurma çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Şayet önemli bir olumsuzluk olmaz ise gelecek yıl üretimine başlayacağız. İlk etapta, yıllık 50 ton üretim gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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