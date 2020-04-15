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Rize'nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

15 Nisan 2020 09:55

Rize'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması başladı. 

Bu sabah saat 08.00’de uygulamaya konulan karar gereği, polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı.


İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

 

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