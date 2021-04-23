Rize'nin İskencendere Vadisi'nde doğa nöbeti ikinci gününde

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi’nde açılmak istenen taş ocağı alanda köylülerin doğa nöbeti ikinci gününde sürüyor. Çalışmaların yapıldığı alana girişler jandarma tarafından engellenirken köylüler, dağlardan geçerek bölgeye ulaştı.

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı'nda kullanılmak için İkizdere ilçesindeki İskencedere Vadisi'nde açılmak istenen taş ocağı için yol yapım çalışmaları başladı. İkizdereliler ise iş makinelerinin önüne geçerek çalışmaların durdurulmasını istedi. Fakat çalışmalar jandarma eşliğinde bugün de devam ediyor.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen doğasını savunmak için çalışmaların yapıldığı alana girmek isteyen yurttaşlar bir kez daha jandarma engeliyle karşılaştı. Bunun üzerine dağlardan, çaylıklardan geçerek iş makinelerinin çalıştığı alana gelen yurttaşlar, tepkilerinin göstermeye devam ediyorlar.

"Bu sabah yasaktan faydalanarak gizlice girdiler"

İkizdereli olan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bölge halkıyla birlikte iki gündür alanda nöbette. Yol yapımının sürdüğü alanda açıklama yapan Çepni, “Bu sabah gizlice yasaktan faydalanarak girdiler. Şu an iş makinesi burada tahribata başladı. Bizler de buradayız. Köylüler buraya gelemiyor hem yasak hem de tüm yolların tutulması nedeniyle. Tabloyu görüyorsunuz, böyle bir vicdansızlık, acımasızlık, doğa düşmanlığı, halk düşmanlığını herhalde ne tarih yazdı ne de yazacaktır” diyerek tepki gösterdi.

"İnsanların suyu, arıcılık, çay yok olacak"

İkizdereli hemşerileriyle birlikte doğa nöbetini sürdüren HDP’li Çepni, “Şu anda iş makinesi çalışmaz durumda, engelliyoruz. Kadınlar da yukarılardan aşarak buraya gelmişlerdi. Tam iş makinesinin üzerine geldik ve burada nöbetteyiz. Son derece kararlı herkes. Çünkü bu taş ocağı burada olursa eğer yaşayamaz hale geleceklerini çok iyi biliyorlar. Askere de hükümete de çağrı yapıyorlar. Bu yaptıklarının suç olduğunu kendi dillerince çok net ifade ediyorlar. Hiçbir kâr, rant, proje köylülerin buradaki yaşam alanlarından daha değerli değil. İnsanların suyu, arıcılık, çay yok olacak. Her patlatılan dinamitte bu sular yok olacak. Bu suları zaten Karadeniz’de aldılar, hidroelektrik santrallerle (HES) katlettiler, yok ettiler. Şimdi bu suyu da yok edecekler” diye konuştu.

"Hiçbir para şu derede yaşayan balıktan değerli değil"

Bölgede nöbete katılan bir yurttaş, “Hiçbir para şu derede yaşayan balıktan, içme suyumuzdan daha değerli değildir. Hiçbir para insanımızdan kıymetli değildir. Yaşam alanlarımıza dokunmayın, yaşam alanlarımızı terk edin. Atalarımızın, dedelerimizin mezarlarına dokunmayın. Yeter artık” diye sitem etti ve mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.