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Koronavirüs

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs uyarısı: Risk, hiç olmadığı kadar büyük

17 Ağustos 2020 18:41

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 vakalarıyla ilgili "Şu an virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür" uyarısı yaptı.

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