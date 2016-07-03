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Çevre

Rize Havalimanı’nın ÇED raporuna onay; Karadeniz’e 100 milyon ton taş dökülecek

ÇED Raporu’nun, halkın görüş ve önerilerinin alınması için 10 günlük askı sürecinin başladığı da ifade edildi

03 Temmuz 2016 21:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize Havalimanı için hazırlanan ve 100 milyon ton taşın Karadeniz'e döküleceği ÇED raporunu yeterli bularak onayladı. 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün konuya ilgili yazılı açıklamasında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Rize Havalimanı projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu’nun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak kabul edildiği belirtildi.

ÇED Raporu’nun, halkın görüş ve önerilerinin alınması için 10 günlük askı sürecinin başladığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını, ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen ÇED Raporu 10 gün için halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edilebilir”

 

100 milyon ton taş kullanılacak

 

Rize Havalimanı, Pazar ilçesi Yeşilköy Köyü ile Kız Kulesi mevkisi arasındaki 266 hektarlık alanda, kıyıdan 26 ila 32 metre uzaklıktaki deniz dolgu alanında yapılacak. Derinlik yapısı itibariyle dünyada ilk olma özelliğini taşıyacak havalimanı inşaatında 100 milyon ton civarında taş kullanılacak. Ordu-Giresun havalimanı projesinde deniz dolgusu için 32 milyon ton taş kullanılmıştı. Proje kapsamında saatte 36 uçağın iniş kalkış yapabileceği 45 metre eninde ve 3 bin metre uzunluğunda pist ile apron inşa edilecek. Genel olarak yolcu ve kargo uçaklarına hizmet verecek olan Rize Havalimanı’nın ayrıca kompozisyon sınıfı D, türbülans sınıfı ağır, kalkış ağırlığı 150 bin kilogramdan fazla olan uçaklara da hizmet vermesi bekleniyor.

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