Rize Güneysu'da HES'e karşı direnen köylüler gözaltına alındı

Rize'nin Güneysu ilçesinde hidroelektrik santrali (HES) yapılmasına karşı çıkan ve mücadele eden köylüler gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının köyü olan Güneysu'ya bağlı Gürgen köyünde yaşayan yurttaşlar, uzun süredir bölgede yapılmak istenen HES projesine karşı mücadele veriyor. "Yol yapacağız" denilerek kandırıldıklarını ve HES inşaatına başlandığını belirten köylüler durumu yargıya taşımıştı. CİMER'e de başvuran köylülere verilen yanıtta HES projesinin hukuksuz olduğu iletilmişti.

CİMER'in HES projesinin hukuksuz olduğu yönündeki yanıtına rağmen projeden sorumlu olan Baro Enerji adlı firmanın yeniden çalışmalara başlaması köylüleri isyan ettirdi. İş makinelerinin çalıştığını gören halk çalışmalara müdahale ederek engellemek istedi. Olay yerine gelen jandarma görevlileri, Cevat Ayhan ve Orhan Kalender isimli köylüleri gözaltına aldı. Orada bulunan diğer yurttaşlar ise gözaltı uygulamasına tepki göstererek "Gelin bizi de alın" dedi.

"Kim bu karanlık güç"

Evrensel'in haberine göre Gürgen köyü halkı, şirketin yeniden çalışmalara başlamasının hukuksuzluk olduğunu ifade ederek "Yedi aydır izin alamayanlar iki günde nasıl izin almışlar? Bu şirketin arkasındaki karanlık güç kim?" diye tepki gösterdi.

Handüzü Yaylası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korunma Derneği, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı ve Baro Enerji adlı şirketin daha önce de yaptığı gibi hukuksuzluğa devam ettiğini belirtti. Açıklamada "Projenin CİMER ve DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ivedilikle durdurulması isteminin sebebi çalışma izinlerinin olmaması ve yer tahsisi yapılmamış olmasıydı. Şimdi ilgili kurumlara soruyoruz: Yer ölçümleri dahil tüm izinlerin alınması altı ay sürer. İki günde bu hukuksuz izinleri kim, nasıl verdi?" ifadeleri kullanıldı.

"Deremize sokmayacağız"

Derneğin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Demek ki belli güçleri arkasına alan şirket hukuksuz işlerine devam ediyor. Ancak köylüler bunları dereye sokmamakta kararlı. Neticede bugün, uyduruk iki satır yazıyla tekrar çalışmalara başlayan şirkete vatandaşlar anında müdahale etmiş ve çalışmaları durdurmuştur. Artık şunu ilgili kurumlar ve şirket bilmelidir ki, mahkeme sonucuna kadar burada hiçbir çalışmaya izin vermeyeceğiz. Gözaltına alınan köylü vatandaşlarımızın da derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

"Buradan hemşehrimiz, köylümüz Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz: Bu köy senin de köyün. Bu derelerde büyüdük, bu topraklarda var olduk bizler, buralarda ölmek istiyoruz. Senin de köyün olan bu köy hukuksuz bir şekilde katlediliyor, geleceğimiz yok ediliyor. Senin 'hukuksuz' dediğin kararı katliamcı şirket takmıyor, hukuksuz bir şekilde katliamlarına devam ediyor. Bunu görmeni, köyüne, vatandaşına sahip çıkmanı istiyoruz."