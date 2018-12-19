T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu saldırı soruşturmasında 4 polis açığa alındı

RİZE, (DHA) - RİZE'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 polis memuru açığa alındı

19 Aralık 2018 14:31

RİZE, (DHA) - RİZE\'de, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili 4 polis memuru açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen müfettişlerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rize Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem’de görevli 4 polis memuru açığa alındı. Müfettişlerin özel kalem personelinin de ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Olay, 11 Aralık\'ta, Eminettin Mahallesi\'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Tayin isteğine olumsuz yanıt alan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görüştüğü Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin makam odasından çıktıktan sonra silahını alarak yeniden makama yöneldi. Saldırgan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Makama giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, kendisini de yaralayan Sarıcaoğlu’nu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal’ın ise tedavileri sürüyor.
Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RİZE DHARİZEEmniyet Müdürü Altuğ VerdiPersonelMüdürü Ercan PolatYiğit Can KöksalınBakanlığınınEmniyet Genel MüdürlüğünceRize Emniyet MüdürlüğüKalemdeMüfettişlerinOlay11 Aralık Eminettin Mahallesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24