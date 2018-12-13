Rize Emniyet Müdürü'nü öldüren polis: Neden yaptığımı hatırlamıyorum

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi öldüren, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralayan, 'kasten adam öldürmek' ve 'birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun savcılık ve mahkeme ifadeleri ortaya çıktı. Sarıcaoğlu'nun, "Müdürümün bana bir hakareti, kötü sözü olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını ve neden yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sulh Ceza Hakimliği'nde 6 saat süreyle ifade veren Sarıcaoğlu, meslektaşlarına ilk verdiği ifadeleri tekrarladı. Sarıcaoğlu'nun "Ben ne yaptığımı, neden yaptığımı bilmiyorum. Nasıl yaptım ben bunu?" dediği öğrenildi.



Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin il merkezine tayin isteğine olumsuz yanıt verdiğini kaydeden Sarıcaoğlu, "Silahımı ve cep telefonumu özel kaleme bırakarak, makama alındım. Görüşmede müdürümüz ve personel şube müdürümüz vardı. Ben il merkezine gelmek istediğimi belirttim. Müdürümüz şu an bunun mümkün olamayacağını anlattı. Görüşmemiz kısa sürdü. Müdürümün bana bir hakareti veya kötü sözü olmadı. Herhangi bir küfür ya da aşağılayıcı tavrı da olmadı. Görüşmeden sonra makamdan çıktım. Silahımı ve telefonumu aldım. Ondan sonra yaşadıklarım bir hayal gibiydi. Dışarı çıktıktan sonrasını hatırlamıyorum. Neden yaptığımı da hatırlamıyorum. Her şey bir hayal gibi" dedi.

"Pişman olsam ne değişecek"

Sarıcaoğlu'nun, pişman olup olmadığı yönünde kendisine yöneltilen soruya ise "Pişman olsam ne değişecek? Bu yaşananları nasıl değiştireceğim ki? Ben olaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum" diye yanıt verdiği öğrenildi.

"FETÖ ile ilgim yok"

İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ/PDY ile bağlantısı olabileceği şüphesi üzerine savcılık bu yönde de sorgulama yaptı. Örgütle ilgisinin bulunmadığını savunan Sarıcaoğlu'nun, soruları "İlgim yok" diyerek yanıtladığı belirtildi.

Saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun, ifadelerinde, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin olayda haksız tahrik sayılabilecek beyanı ile hakaretinin olmadığına sık sık vurgu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce olayla ilgili müfettiş görevlendirmesi yapıldı. Müfettişlerin olayla ilgili ayrıntılı rapor hazırlayacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de saldırıyı çok yönlü araştırmak için inceleme başlatırken, saldırgana ait cep telefonu, mail ve sosyal medya hesaplarını da inceleniyor.



(DHA)