Rize Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda şehit oldu (ek)

ŞEHİT VERDİ, SALDIRI ÖNCESİ HAMSİ FESTİVALİ\'NE KATILDI

Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin, bugün yaşanan saldırı öncesinde Rize\'de düzenlenen İyidere Belediyesi 11\'nci Geleneksel Hamsi Festivali\'ne katıldığı ortaya çıktı. Şehit Emniyet Müdürü Verdi, festivalde vatandaşlarla bir araya gelirken, onlarla konuşup birlikte hamsi yedi. Verdi\'nin buradaki programının ardından emniyet müdürlüğüne geçtiği ve ardından şehit olduğu saldırının yaşandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Festivalden görüntü

-Verdi\'nin balık yemesi

-Vali ile konuşması

-Vatandaşlarla

-Genel ve detaylar

RİZE,(DHA)

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