Rize Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda şehit oldu (4)

VALİ ÇEBER: ELİM BİR OLAY

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin uğradığı silahlı saldıra şehit olmasının ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Çeber, \"Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı\" dedi. Vali Çeber, saldırıdan sonra gözaltına alınan polis memuru ile de bilgiler vererek, şunları söyledi:

\"Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz, onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastanaye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz.\"

Vali Çeber, saldırının nedeniyle ilgili sorular üzerine ise şöyle konuştu:

\"Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen, bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görüşmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona \'polis memuru\' diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi cezasını çekecek.\"



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