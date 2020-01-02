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Rize'deki Kuran kursunda çocukların şiddet gördüğü iddiası

Konu hakkında CİMER'e ihbarda bulunan vatandaş, tehdit edildiğini ileri sürdü

02 Ocak 2020 10:45

Rize'nin Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Erkek Kuran Kursu’nda çocukların fiziksel şiddete maruz kaldığı ileri sürüldü. Kursta ders veren Y.F. ile R.K. adlı hocaların çocukları dövdüğü ve bir çocuğun kulağının R.K. tarafından koparılacak şekilde çekildiğini, yüzünün Y.F. tarafından yaralandığı belirtildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre vatandaş S.K. CİMER'e gönderdiği ihbarda kuran kursunda çocukların şiddet gördüğünü ileri sürdü. Şikâyetçi S.K., Güneysu Müftülüğü’ne de başvurduğunu, ismine ulaşan şüphelilerin “Dilekçeni geri çek” diye kendisini tehdit ettiğini de öne sürdü. S.K., “Daha fazlasını, o kursta yatılı kalan yüzlerce öğrenci yaşıyor” dedi. Güneysu Müftüsü Abdulkerim Çelik ise “Çocuklar kendi arasında oynarken, kulakta yara oluşmuş. Bizzat yurda gittim, hocaları çıkararak çocuklara sordum. Böyle bir durum yokmuş” dedi.

 

 

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