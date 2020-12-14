Rize'de sobadan çıktığı düşünülen yangın 7 eve daha sıçradı

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 7 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerin köyde diğer 15 eve sıçramaması için yangına müdahale ediyor. Bitişik duran 10 ila 15 evin risk altında olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler rüzgârın da etkisiyle diğer 7 eve de sıçradı.

Köylerdeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri 15 hanenin yer aldığı yangına müdahale edip, kontrol altına almaya çalışıyor.