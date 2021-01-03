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Spor

Rize'de puanlar paylaşıldı: 1-1

03 Ocak 2021 15:34

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Maç iki takımın da karşılıklı pozisyonlarıyla başladı. Sahaya galibiyet için çıkan iki ekip maç boyunca istekli oyunlarıyla öne çıktı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Çaykur Rizespor, Skoda'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Zaman zaman gerilen oyunda ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Soner'in golüyle skoru eşitleyen Gençlerbirliği, bir süre oyunun kontrolünü eline geçirse de Rizespor dengeyi sağladı.

Kalan sürede iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

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