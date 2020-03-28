Rize'de karantinaya alınan belde ve köylerde hayat durdu

"Süreci atlatacağız"

Kendirli Belediye Başkanı Alaeddin Serdar, Koronavirüs nedeniyle beldelerinde ölüm vakası gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ölüm olayı ve beldemizde bir, iki hastamızın hastanede yatıyor olması dolayısıyla, Bilim Kurulu’muzun talimatlarıyla valiliğimiz titiz çalışma içindedir. Yoğun bir belde olması, virüsün geliş kaynağının bulunamamış olması doğrultusunda, böyle bir karar alınmıştır.

Bazı vatandaşlarımız tedirgin oluyor. Bu bizim sağlığımız için. Bu vesileyle beldedeki bazı insanlar, ‘sanki özellikle biz seçilmişiz’ gibi söylüyorlar. Baktığınız zaman afaki bir durumun mevcut olmadığı ama bir kardeşimizin hayatını kaybetmiş olması, Rize’de de bunun ilk olması dolayısıyla tedbiren bir karantina uygulaması alınmıştır. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız."

Yakup Gör ise “Hijyen konusunda çok dikkatli olmamız konusunda uyardılar. Özellikle çok temas edilen yerleri çamaşır suyu ile bir saat arayla temizlemeyin dediler. Biz bu uygulamaları zaten yapıyorduk. Dükkanı yeni açtım temizlik yapıyorum. Eldivenlerimizi yarım saatte bir değiştirmemiz konusunda uyardılar. Hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu virüs fazla yayılmadan kurtarırız inşallah” diye konuştu.

Çaldıran'da son durum

İstanbul'dan taziye için Van'ın Çaldıran ilçesine gelen bir kişi de Koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınan mahallede jandarma tedbir aldı.

İstanbul'dan taziye için İran sınırındaki Çaldıran ilçesinin Han Mahallesi'ne gelen bir kişi, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede şahısta Koronavirüs tespit edilmesi üzerine ilgililer hemen harekete geçti. Sağlık ekipleri tarama yaparken, güvenlik güçleri ise karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışları kontrollü sağlıyor.

Jandarma mahallenin girişini kapatarak önlem alırken, vatandaşlar dışarı çıkmayarak mahalle sokakları ise boş kaldı.