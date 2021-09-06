Rize'de ekonomiyi eleştiren ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan Sancaktutan saldırıya uğradı

Rize'de 2 ay önce yerel medyaya verdiği demeçlerle hükûmetin ekonomi politikalarını eleştiren ve bu nedenle tehdit edildiğini iddia eden Mehmet Ali Sancaktutan, bugün saldırıya uğradı. Sancaktutan, saldırganların AKP tarafından örgütlendiğini öne sürdü.

Gazete Duvar'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre saldırı sonrası başından ve bacaklarından darbe alan Sancaktutan ambulansla yeni Rize Devlet Hastanesi aciline kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan’ın köylüsü Mehmet Ali Sancaktutan, Rize’de bazı yerel haber sitelerine verdiği röportajlarda hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmişti. Verdiği demeçler sonrası gözaltına alınan Sancaktutan, savcılık soruşturması sonrası serbest bırakılmıştı. Akrabaları tarafından tehdit edildiğini iddia eden Sancaktutan, akrabaları hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Saldırganları AKP’nin örgütlediğini iddia etti

Hastanede tedavi altına alınan Sancaktutan saldırganları AKP’nin örgütlediğini iddia etti. Sancaktutan "Bana saldıranlar daha önce beni sürekli tehdit eden kişilerdir. Ben bunların hakkında suç duyurusunda bulunmuştum ve mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Bana 3 kişi 'neden küfrediyorsun' diyerek tekme tokat emniyetin önünde saldırdı. Sosyal medyadaki açıklamalarımdan dolayı AK Partililer beni hedef almış, tehdit ediyordu. Savcılık ifademde ‘bana çocuklarıma saldırı olursa bu AK Partililerin işidir’ demiştim” ifadelerini kullandı.

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Sancaktutan’a yönelik saldırı sonrası hastane acil servisine giden CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, insanların düşüncelerini açıkladığı için saldırıya uğradığı bir ülkede düşünce ve ifade özgürlüğünden söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Milletvekili Deniz şunları söyledi:

“Sancaktutan eski AKP’li bir vatandaşımız. Daha önce hükümetin ekonomi politikalarını eleştirmişti ve gözaltına alınmıştı. Ardından tehdit edildiğini bizzat partimize gelerek bizlere anlatmıştı. Sürekli baskı altında olduğunu, köyünden kovulacağını ve saldırıya uğrayacağını söylüyordu. Bu ülkede insanlar bozuk ekonomiyi eleştirmeyecek mi? Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların bir an evvel yargının önüne çıkartılmasını istiyoruz”