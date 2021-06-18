Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı

Sokak Kedisi ekibinin, 15 Haziran’da, Rize'de yaptığı sokak röportajında iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın köylüsü, 52 yaşındaki

Erdoğan’ın köylüsü ekonomiyi eleştirince 'hakaretten' gözaltına alındı:

'ın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Güneysu'dan köylüsü olduğunu ve AKP'ye oy verdiğini söyleyen ÇAYKUR emeklisi Mehmet Ali Sancaktutan, YouTube’de “Rize’de meydan dayağı gibi konuşma” başlıklı videonun yayınlanmasından sonra polis tarafından arandığını söyledi. Rize Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma açıldığını öğrendiğini söyleyen Sancaktutan, bu nedenle ifadesinin alındığını aktardı.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Gazete Duvar’dan Gençağa Karafazlı’nın haberine göre, konuşmasında hakaret içerikli kelimeler kullanmadığını belirten Sancaktutan, "Amacım ülke ekonomisinin bozuk olduğunu, durumumuzun kötü olduğunu belirtmek amaçlı tepkimi vermekti. 'Konuşmam dinlendiğinde konuşmanın suç olup olmadığını yüce Türk adaletinin savcı ve hakimlerine bırakıyorum ve onlara güveniyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum’ dedim. Ardından hakkımda serbest bırakılma tutanağı hazırladılar ve emniyetten ayrıldım” diyerek yaşadıklarını aktardı.

"Yaşadıklarım sonrası açıkça korkmaya başladım"

YouTube’de yayınlanan bu konuşmasından sonra sosyal medya üzerinden tehditler aldığını söyleyen Mehmet Ali Sancaktutan “Küfürler hakaretler devam ediyor. Çocuklarıma kimse ile konuşmayın dedim bu tepkiler sonrası hayatımdan açıkçası endişelenmeye başladım. Bana hakaret eden küfür edenleri tespit edip suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

Geçmişte AK Parti’ye oy verdiğini şu anda Yeniden Refah Partisi üyesi olduğunu aktaran Sancaktutan, kendi köylülerinden bazılarının da kendisine tepki gösterdiğini söyledi: "Yaşadıklarım sonrası açıkça korkmaya başladım. Endişelenmemek mümkün değil. Çevremde arkadaşlarım, köydeki komşularım beni arayıp söylüyorlar ‘seni köyde çıkaracaklar’ gibi laflar edilmeye sosyal medyadan küfürler hakaretler edilmeye başlandı. Ben tekrar söylüyorum kimseye hakaret etmedim etmem de sadece içinde bulunduğumuz ekonomik durumu seslendirdim.”