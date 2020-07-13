Rize'yi sel vurdu; iki kişi kayboldu!

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış Artvin'in ardından Rize'deki yaşamı da olumsuz etkiledi. Bölgede oluşan sel sularında birçok ev sel sularına teslim oldu. Bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Rize’nin Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır, iki kişinin kayıp olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Rize’ye hareket etti.

Rize’nin Çayeli ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde bulunan Şairler Deresi, yağan yoğun yağış nedeniyle taştı, yolu trafiğe çift taraflı kapattı. İlçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda da derenin taşmasıyla su baskını meydana geldi.

Çayeli ilçesinde yer alan, turistlerin de ziyaret ettiği Ağaran Şelalesi de bölgede etkili olan sağanak sonrası taştı. Bölgedeki yollar, taşkın suları nedeniyle ulaşıma kapandı.

İkizdere ilçesinde de derenin taşması sonucu Rize- Erzurum yolu, ulaşıma kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. İlçede sel tehlikesi nedeniyle bazı evler, tahliye edilirken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle yaralanan toplamda 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada şunlar şöylendi:

"Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır. Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Köprübaşı ve Sarısu köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından bir helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir."

İki kişi kayıp

Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize’nin Çayeli ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi. İlçeye bağlı birçok köye toprak kayması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır, köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını söyledi.

TIKLAYIN: Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu: Dereler taştı, yollar kapandı