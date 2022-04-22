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Spor

Rize'de de gole katkı yapan Arda Güler, Avrupa'nın zirvesinde

Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giydi

22 Nisan 2022 22:58

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı oyuna giren Arda Güler, istatistiklerini geliştirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de bu sezon yıldızını parlatan genç yetenek Arda Güler, Çaykur Rizespor deplasmanında da görevini yaptı.

İkinci yarı Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 51. dakikada Serdar Dursun'un golünün hazırlayıcısı oldu. Arda Güler'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü, Serdar Dursun kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı.

Genç oyuncu, 65. dakikada Enner Valencia'ya al da at dercesine bir asist yaptı ve takımının 5. golü geldi.

OPTA verilerine göre, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az 150 dakika görev yapan oyuncular arasında tabelayı en sık değiştiren isim, sahada kaldığı her 45 dakikada bir gole katkı sağlayan Arda Güler. (270 dakika, 3 gol & 3 asist)

Genç oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 11 maçta forma giydi.

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