Rize'de bitki örtüsü tahribatına çözüm; yaylalara çim ekilecek

Karadeniz'in yaylalarında yol yapımına onay vererek endemik bitki örtüsünü yok eden Rize İl Özel İdaresi, doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluştuğunu kabul etti. Doğanın eski haline dönmesinin yıllar alacağını belirten idare, yaylaları çimlendirmeye karar verdi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre idarenin kararda Rize ili sınırları içinde yüksek rakımlarda bulunan yaylalardaki turizm amaçlı yapılan yol imalatları sonucunda doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluştuğunu vurgulayarak özetle “Endemik bitki örtüsü kaybolmuştur. Yüksek bölgelerde ortamın yeşillik açısından eski halini alması uzun yıllar süreceği gerçeği bilimsel olarak bilinmektedir. Bu olumsuz durumun çözülmesi amacıyla yüksek rakımlarda kısa sürede ortamın yeşermesini sağlayacağını düşünülen endemik çim tohumu uygulama çalışması başlatılmasına ait tarım komisyonu çalışmalarını tamamlayamadığından komisyona ek süre verilmesi kabul edildi” ifadeleri kullanıldı.

Bölge sakini avukat İbrahim Demirci özetle “İdare ‘Yeşil Yol’ ile Kaçkar Dağları ve meralarının ekosistemini katlettiğini utanmazca ifade etmiş; işlediği cinayeti örtbas etmek için de başka cinayetler planlamakta: Yaylalara/meralara ‘kısa sürede büyüyecek endemik çim ekmek’ ne demektir! Meralara çim ektirme ihalesinde, hangi ülkelere gideceklerini planlıyorlar sanırım. Yaylaları kasabalara dönüştüren idarenin bir sonraki ihalesi de, yaylacılara çim biçme makinesi satmak olacak sanırım” diye konuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu geçen yıl oybirliğiyle Yeşil Yol projesini durdurmuştu. Bilirkişi raporuna atıfta bulunulan kararda özetle, “Yaylalar arası ulaşım koridorunun, özgün koşulları ve doğal çevresiyle yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.