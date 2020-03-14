Rize'de AKP’den DEVA’ya geçenler için gıyabi cenaze namazı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda organize edilen namazda Muhammet Ali Toprak isimli şahıs, katılanlara “Hakkınızı helal ediyor musunuz” diye sordu. Toprak, kalabalık “Helal etmiyoruz” şeklinde cevap verince, şunları söyledi:

"Sahibi, cenazeyi buradan kaldıracak"

“Eğer etmiyorsanız bende bu cenazeyi gıyabi de olsa kılamam. Biz bunu burada bırakıyoruz, sahibi gelecek bu cenazeyi buradan kaldıracak. Bu tabutun içerisinde bir sürü kişi var. Kişilerle işimiz yok ama bu tabut bir kişilik tabut değil. İçerisine binlerce insan sığabilir.”

"Biz liderimizin yanındayız"

Kalabalık adına açıklama yapan Bahadır Mafratoğlu isimli bir vatandaş da “Burada toplanmamızın sebebi; liderin yanında durup, sonradan liderini satıp başka bir yere giden arkadaşlar. Sosyal medyada yaptığı açıklamalarda benim şerefim, onurum, haysiyetim diyen kişiler başka bir yere geçiyorsa, biz o haysiyet ve şereften şüphe duyuyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderimizin yanındayız”ifadelerini kullandı.