Rize Belediyesi, mali sıkıntı nedeniyle otopark gelirlerini sahil dolgusuna harcamış

Rize Belediyesi’nin otopark hesabındaki para hareketlerinde yapılan inceleme, otopark gelirlerinin amacı dışında kullanıldığını ortaya koydu. Belediyenin gelirinin ‘sahil dolgu çalışmaları’ için kullanıldığı tespit edildi

Birgün'den Mustafa Mert Birdircin'in haberine göre, Sayıştay denetçilerinin incelemelerine göre, AKP’li belediye, 2018 yılı vergilerini ve personel giderlerini otopark ücretlerinden karşılamak zorunda kaldı.

Rize Belediyesi’nin eski başkanı Reşat Kasap döneminde yaşanan mali kriz, Sayıştay’ın denetimlerine takıldı.



Rize Belediyesi’ne ait otoparklar, 2018 yılında toplam 5 milyon TL gelir elde etti. Otoparklardan elde edilen gelir, belediyenin otopark hesabına kaydedildi. Sayıştay’ın 2018 yılı mali denetimleri kapsamında Rize Belediyesi’nin kapısını çalan denetçiler, belediyenin otopark hesabındaki para hareketlerini inceledi.

İnceleme sonucunda, belediyenin otopark hesabından, açılış amacına uygun olmayan giderler için harcama yapıldığı saptandı. Denetçiler, otopark hesabında toplanan paraların otopark tesisi dışında başka amaçlar ile kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu belirtti.



Belediye yetkilileri, otopark ücretlerinin, “Mali sıkıntı” gerekçesiyle başka işler için kullanıldığını bildirdi. Yetkililer otopark ücretlerinin vergi, personel maaş ve ücretleri ile sahil dolgu çalışmaları için kullanıldığını kabul etti.