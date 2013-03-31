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Yaşam

Rize Belediye Başkanı, paraşütten çay bahçesine düştü

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, eğitmeniyle birlikte yamaç paraşütüyle havalanmaya çalışırken yaklaşık 3-4 metrelik uçurumdan çay bahçesine düştü

31 Mart 2013 21:00

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, yörede yamaç paraşütünü yaygınlaştırmak amacıyla Rize Belediyesi bünyesinde kurulan Yamaç Paraşütü Spor Kulübü üyeleri ve Trabzon’dan gelen yamaç paraşütçüleri ile kent merkezine bağlı Çoparçılar Mahallesi Sırahoş tepesine gitti. Burada bazı paraşütçüler bireysel atlayış gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Bakırcı, bu atlayışların ardından paraşüt eğitmeni Köksal Özsoy ile atlayış için ilk denemesini yaptı ancak havalanmayı başaramadı. İkinci denemede koşarak paraşütle havalanmaya çalışan Bakırcı ve Özsoy, yine başarılı olamayınca yaklaşık 3-4 metrelik uçurumdan çay bahçesine düştü.

Vücudunda ağrılar hissettiğini söyleyen Bakırcı’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bakırcı, daha sonra kaza yerine çağrılan 112 Acil Yardım Servisi ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eğitmen Özsoy’da ise herhangi bir yaralanma ya da travma olmadığı öğrenildi.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Bakırcı’nın, ağrı hissettiği bölgelere film çekildiği, kırık olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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